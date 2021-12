Pais e alunos pedem mais segurança nas escolas

Cerca de 150 pessoas, entre adultos e crianças, participaram, na manhã deste domingo, 16, de uma caminhada para cobrar das autoridades policiais maior eficiência da segurança pública na Pituba e em bairros vizinhos.

O protesto, que foi organizado pelo Movimento Escola Segura, saiu do loteamento Aquarius, na Pituba, e seguiu até a praça Ana Lúcia Magalhães, no Itaigara. De branco, os manifestantes carregaram faixas e balões com mensagens e pedidos de segurança e paz.

Conforme participantes do ato, em menos de uma semana, houve três casos de familiares de alunos assaltados enquanto aguardavam as crianças saírem da escola.

O último deles aconteceu no último dia 11, por volta das 11h, quando dois homens armados roubaram os pais e o tio de alunos do colégio Módulo Criarte, no Caminho das Árvores.

Ao longo do trajeto, a caminhada ganhou o apoio de carros e recebeu aplausos de moradores que, das sacadas dos prédios, parabenizavam a iniciativa.

Insegurança

Há cerca de três meses, a advogada Vanessa Cavalcanti, 37, passou a ir buscar os filhos na companhia do esposo, pois não se sente segura para buscá-los na porta do colégio sozinha.

"Levo cerca de 20 minutos parada na frente da escola. Durante esse tempo, encontro-os na escola e, em seguida, preciso acomodá-los no carro. Tenho medo de ser abordada por algum bandido neste momento", diz.

O empresário Marcos Pedreira, 48, que diariamente busca a filha no Colégio Anchieta, na Pituba, afirma que raramente observa policiais nos arredores da escola.

"Quando minha filha precisa fazer alguma atividade na escola até mais tarde, venho buscá-la apreensivo. A todo o tempo tento fazer com que ela não perceba, mas é difícil", afirma.

O professor universitário Cléber Silveira, 41, afirma que só começou a notar a presença de policiais militares nos arredores da Escola Girassol, na Pituba, há dois meses, depois que a mãe de um aluno foi brutalmente agredida por um criminoso. Ela caminhava da escola para o carro, estacionado na rua Hermann Neese, atrás do Shopping Itaigara.

"Hoje, uma dupla de policiais militares faz a segurança em frente à escola. Nos sentimos mais seguros, porém foi preciso acontecer um crime para que tomassem providência", reclama.

