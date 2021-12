Pais acionam MP-BA por mudanças na Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim

Pais e mães de alunos da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim, no bairro da Calçada, realizaram um protesto contra as recentes mudanças na instituição de ensino. Após a manifestação desta quarta-feira, 4, que reuniu cerca de 50 pais, alguns procuraram o Ministério Público (MP-BA) e foram informados que a data do depoimento sobre o caso já foi marcada. Procurado pela equipe de reportagem de A TARDE, o MP-BA não respondeu até o fechamento desta edição.

Uma série de alterações na rotina e mudanças nas atividades, segundo os responsáveis por jovens, criaram um clima de insegurança quanto ao futuro do local.

Sem querer se identificar, o pai de um aluno portador de transtorno de ansiedade e dislexia relatou que o seu filho faz acompanhamento psicopedagógico para a evolução do aprendizado toda quinta-feira na Casa Pia.

"Fui chamado pela coordenação e me informaram que o provedor estava suspendendo as atividades de cavalaria e atendimento a crianças especiais. Depois de conquistarmos tantas coisas, estamos perdendo esses benefícios", disse. O provedor da instituição não foi encontrado para falar sobre o assunto e retornou aos contados de A TARDE.

O pai do aluno que teve o tratamento suspenso, contou que após o ocorrido, procurou o MP-BA e foi informado que já existe um processo em andamento. A orientação do grupo de manifestantes é que outros pais, também, procurem o órgão para a formalização de uma ação conjunta para investigação do caso.

De acordo com funcionários, a instituição conta com cerca de 2 mil alunos da educação infantil ao ensino médio. Os pais temem que a retirada de equipamentos como catracas e rampas de acessibilidade, sejam sinais do enfraquecimento da instituição de ensino.

"Quando matriculei minha filha, optei pela Casa Pia por ser de confiança e referência. Ela faz parte da CIA de primeiros socorros, mas fico até com receio da retirada dessa atividade", disse o agente de serviços gerais Adelmo Jorge, 57 anos.

Protesto reuniu cerca de 50 pais | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Histórico

Como um marco na história da Bahia, a Casa Pia foi criada no final do século XVIII, pelo beato da igreja Católica Joaquim Francisco do Livramento. Após obter apoio da comunidade, autoridades e comerciantes, o mesmo inaugurou a primeira casa de órfãos da Bahia. A Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo