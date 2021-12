Pai é suspeito de cortar dedo da filha de 13 anos na Federação

Moradores da rua Professora Semíramis Barbuda, na Federação, em Salvador, tentam entender o caso em que uma menina de 13 anos teve o dedo médio da mão esquerda cortado pelo pai. O caso aconteceu na noite de quarta, 16, e está registrada no posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo a ocorrência, a agressão foi motivada após a adolescente pegar o celular do pai para usar. O suspeito pediu o aparelho de volta e como a vítima não devolveu de imediato, acabou ferindo a filha com uma faca.

A adolescente foi socorrida em um transoprte por aplicativo e encanminhada para o HGE, onde passou por cirurgia. O estado de saúde não foi informado.

