Pai é preso por agredir policiais e ajudar fuga do filho em Pituaçu

Wellington Jorge de Carvalho foi preso na manhã desta segunda-feira, 17, no bairro de Pituaçu, em Salvador, após impedir a prisão do seu filho, Leonardo Ferreira de Carvalho, suspeito de envolvimento no roubo de carros.

Segundo a polícia, investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) estiveram na casa de Wellington para fazer a prisão de Leonardo. Mas o pai e o irmão do jovem agrediram os agentes e ajudaram na fuga do suspeito.

Os dois foram conduzidos para a delegacia. O irmão de Leonardo foi ouvido e liberado depois de assinar um Termo Circunstanciado (TC), mas o pai foi autuado em flagrante por impedir o trabalho policial, lesão corporal e posse ilegal de munição, em decorrência de artefatos de um fuzil 7.62 encontrados na residência.

Wellington foi encaminhado para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF). Já Leonardo ainda está sendo procurado.

