Pai é morto no lugar do filho em Águas Claras

No sábado, 3, um dia antes de ser executado a tiros dentro de casa, em Águas Claras, o chapista Reginaldo dos Santos Almeida, 52 anos, relatou aos familiares, em um grupo no WhatsApp, ter ficado sob a mira de armas, por duas vezes, naquele mesmo dia.

Nas mensagens, ele agradeceu a Deus por não ter sido morto e contou que estava na área externa do imóvel, no Caminho 2, uma transversal da Rua Presidente Médici, quando foi abordado por criminosos que procuravam um desafeto. Mal sabia ele que a pessoa procurada era seu único filho, Vinícius dos Santos, 23.

Seu Reginaldo foi baleado duas vezes na testa e em uma das pernas, por volta das 18h30 do domingo, 4, enquanto assistia televisão com o neto, um bebê de um ano, e a esposa. Ele morreu no Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeira 2.

Sob anonimato, um parente dele afirmou que os homens, possivelmente os mesmos do sábado, foram outra vez atrás de Vinícius e, como não o encontraram, mataram o pai no lugar.

Conforme ele, Vinícius é envolvido com a criminalidade e faz parte da facção Katiara. "Foram os caras da BDM (Bonde do Maluco)", disse o rapaz, sem revelar por qual motivo os suspeitos queriam matar o jovem.

Informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil dão conta de que Vinícius é usuário de drogas e estava sendo procurado há alguns dias, depois que passou a comprar drogas com traficantes de uma quadrilha rival.

Clamor por justiça

O corpo do chapista foi enterrado na tarde desta segunda, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, sob um clima de revolta e comoção. Amigos e familiares, inclusive o filho Vinícius, participaram da cerimônia. "Ele foi morto covardemente. Um homem trabalhador, evangélico, nunca se envolveu com nada errado. Agora morrer assim...", lamentou um familiar.

"Para as autoridades, pedimos uma resposta. A polícia prende e a justiça solta, por isso que eles [bandidos] estão assim. Quero ver até quando seremos reféns da violência que enfrentamos no Estado", questionou o homem.

Polícia já identificou

A Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que Maicon Costa da Silva, o Margarita, é suspeito de matar Reginaldo. Um PM contou, sob anonimato, que Margarita seria o líder do tráfico na localidade Vietnã, em Cajazeira 3, e integrante da BDM.

A informação foi confirmada pelo delegado Marcelo Sansão, coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios do DHPP. Segundo ele, Maicon foi preso em 2014 por tráfico e é investigado por envolvimento em homicídios. "Em 2014, ele foi preso por ter matado a namorada", disse Sansão.

Há alguns meses, as Polícias Civil e Militar vêm tentando coibir a guerra sangrenta entre traficantes do Vietnã (BDM) e da Baixa Fria (Katiara), que ocorre na Rua Presidente Médici, a principal de Águas Claras.

adblock ativo