Pai e filho são presos suspeitos de matar vizinho por causa de dívida de IPTU

José Carlos Santos de Jesus e o seu filho, Carlos Eduardo Bispo de Jesus, foram presos suspeitos de envolvimento na morte do vizinho Charles Adriano Passos, ocorrida em 5 de junho deste ano, no bairro de Mussurunga, em Salvador. O crime teria sido motivado por uma dívida de IPTU.

De acordo com informações do site Simões Filho Online, eles foram localizados em Mussurunga durante uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Um terceiro suspeito de ter participado do assassinato, Adenilson Fagundes dos Santos, foi indiciado por homicídio.

Ainda conforme o site, pai e filho são apontados de envolvimento com o tráfico de drogas da região e roubo de veículos. Eles estão à disposição da Justiça e serão encaminhados para o Sistema Prisional.

