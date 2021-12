Pai e filho são presos com cocaína em Paripe

Um homem e o filho dele, ambos com passagem pela polícia por roubo, foram presos com pinos de cocaína no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso aconteceu nesta sexta-feira, 13, na rua Almirante Tamandaré, no bairro de Paripe.

De acordo com informações divulgadas na manhã deste sábado, 14, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a polícia encontrou, além da droga, R$ 860 em dinheiro com Maricélio Menezes da Silva e Sandro Ferreira da Silva, 23 anos.

Pai e filho foram apresentados na 5º Delegacia Territorial (DT) de Periperi, onde estão detidos à disposição da justiça.

adblock ativo