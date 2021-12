Pai e filho de oito meses são mortos a tiros na Ribeira

Um homem identificado como Juan Santos dos Santos, de 21 anos, e o filho de oito meses foram mortos a tiros por volta das 12h desta sexta-feira, 13, no bairro da Ribeira. Segundo informações da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar da Ribeira (CIPM/Ribeira), o crime ocorreu na Rua Juracy Magalhães, dentro da residência da família.

Juan segurava o filho no colo quando foi surpreendido com quatro disparos de arma de fogo. Um deles atingiu a cabeça do bebê, identificado como I.T.G.S. O pai morreu na hora e a criança chegou a ser levada por populares para o Hospital São Jorge, no Pam de Roma, onde já chegou sem vida.

Segundo informações da 17ª CIPM, há suspeitas de o crime ter sido cometido por traficantes da região, por briga de gangues. Guarnições da companhia chegaram a ser acionadas, mas os autores ainda não foram identificados.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) dará continuidade as investigações.

