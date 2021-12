Pai e filho caem do 15º andar de hotel em Salvador

Um homem de 39 anos e seu filho de 5 anos caíram, na manhã desta quinta-feira, 21, do 15º andar do Hotel Adágio, no Caminho das Árvores, em Salvador.

De acordo com o Major Edimilton, o caso teria acontecido por volta das 9h10. Os corpos caíram no estacionamento do hotel.

As mortes foram confirmadas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local para prestar socorro.

A perícia já está no apartamento apurando o caso.

