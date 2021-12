Pai de PM é baleado enquanto assistia jogo em bar no Lobato

O pai de um policial militar foi baleado no abdômen enquanto assistia ao jogo entre Bahia e Juazeirense, na tarde do último domingo ,25, em um bar próximo à Cesta do Povo, na avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato. A informação foi confirmada pela Polícia Civil à reportagem de A TARDE.

Domingos Santos, de 66 anos, foi levado por policiais da 14ª Companhia Independente (Lobato) ao Hospital do Subúrbio (HS), onde foi submetido a uma cirurgia. Ele permanecia internado até a manhã desta segunda.

O idoso chegou ao hospital sem condições de falar sobre o que havia acontecido. O filho dele, que atua em outra cidade, afirmou aos policiais desconhecer possível autoria e motivação da tentativa de assassinato contra o pai.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas da polícia.

