Pai de Geovane não reconhece corpo identificado pela polícia

Apesar da realização de uma papiloscopia - exame que compara as impressões digitais - que identificou o corpo achado no parque São Bartolomeu como sendo o de Geovane Mascarenhas Santana, o pai do jovem afirmou não se tratar dele, após reconhecimento feito no Instituto Médico Legal (IML) nesta sexta-feira, 15.

Segundo Jurandy Santana, o reconhecimento foi feito por meio de fotos, mas nenhuma delas mostrava pessoas com as mesmas características de Geovane.

"Não é meu filho. Dá para ver pelo rosto e outras partes do corpo. Ele tem uma tatuagem com o meu nome e nenhum dos corpos que a gente viu tinha uma igual", explicou.

Após sair do IML, Jurandy voltará para a Corregedoria de Polícia, para ajuar no prosseguimento das investigações.

Geovane está desaparecido desde o dia 2 de agosto, quando passou por uma abordagem policial no bairro da Calçada. O pai da vítima, Jurandy Silva Santana, de 40 anos, conseguiu imagens do circuito interno de segurança de um imóvel que mostram um homem sendo abordado e agredido por três PMs.

Eles foram identificados como Cláudio Bonfim Borges, Jailson Gomes de Oliveira e Jesimiel da Silva Resende e tiveram a prisão temporária decretada, além de terem sido afastados das atividades realizadas na rua.

Após a abordagem registrada pela câmera, o rapaz entra na viatura e tem a moto levada por um dos policiais. Jurandy, que percorreu nove unidades de polícia, esteve em hospitais, presídio e duas vezes no Instituto Médico Legal (IML) em busca de respostas, garante que é o filho quem aparece na imagens.

adblock ativo