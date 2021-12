Pai de garoto diz que piscina estava sem salva-vidas

O caso da morte do menino João Vitor Santos de Queiroz, 5 anos, que morreu afogado na piscina do Bahia Othon Palace, em Ondina, no dia 14, ganhou uma nova versão.

Em depoimento - segundo a delegada da 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho), Acácia Nunes -, o pai de João Vitor disse que não havia salva-vidas na piscina do hotel na hora do afogamento.

O funcionário contratado pelo Bahia Othon Palace para trabalhar na função de salva-vidas estava em horário de almoço quando João Vitor se afogou, ainda segundo a titular da unidade policial. Ela também afirma ser muito cedo para dizer se o hotel pode ser responsabilizado pela morte do garoto.

No dia do acidente, o hotel informou, por meio da assessoria, que o menino fora retirado da piscina por um salva-vidas.

Hotel

Por meio de nota, a direção do Bahia Othon Palace disse que João não era hóspede, mas participava, com familiares, de um evento realizado no salão de convenções.

A equipe de A TARDE procurou a assessoria de comunicação do Bahia Othon Palace para comentar a afirmação do pai do garoto, mas não foi enviada resposta até o fechamento desta edição.

