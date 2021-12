Pai de adolescente assassinada não sabia de relacionamento com suspeito

A adolescente Andreza Victória Santana da Paixão, 15, foi assassinada nesta segunda-feira, 17, com um tiro na nuca na varanda efetuado pelo ex namorado Adriel Montenegro Santos, 21. A Polícia Civil afirma que eles namoraram por dois anos e Adriel estaria inconformado com o fim do relacionamento. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) solicitou a prisão temporária do suspeito. Até a publicação desta reportagem, ele ainda não havia sido localizado.

Mesmo com a informação de um relacionamento longo entre os jovens, o pai da vítima, o comerciante Mário da Paixão, 39, disse à nossa equipe de reportagem que não conhecia Adriel. "Eu nunca ouvi falar nele. Vi a foto dele só agora, depois dessa tragédia", lamentou, muito abalado.

Andreza Victória foi enterrada na tarde desta terça, às 16h, no Cemitério Bosque da Paz. Ela morava junto com o pai no Alto do Coqueirinho, em Itapuã.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, Adriel chegou a buscar a jovem na Escola Estadual Rotary, onde ela estudava, localizada na ladeira do Abaeté, por volta das 17h30, e a conduzido à sua casa em Nova Brasília de Itapuã, onde ele atirou contra a vítima. Não há informações se eles chegaram a discutir antes do crime.

Adriel, que é filho de um policial militar, fugiu do bairro depois do crime. O pai do suspeito foi quem socorreu Victória depois de baleada na varanda da casa para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h40, na unidade de saúde.

Em depoimento, o pai de Adriel disse à polícia que não sabe onde o filho está e qual a arma que ele usou. A varanda da casa onde Victória foi encontrada ferida foi aparentemente lavada, segundo informou a Polícia Civil.

Policiais do DHPP estiveram no local do crime no final desta manhã (Foto: Euzeni Daltro | Ag. A TARDE)

Revolta

Nas redes sociais, seguidores de Adriel publicaram ofensas nos perfis. "O sofrimento é pouco para você", escreveu uma seguidora. "Bota a cara seu monstro.... Foi homem para matar uma mulher indefesa, seja homem pra assumir seus atos.... Vagabundo assassino", disse outra. ue?", Ainda segundo a polícia, a mochila da menor foi achada na casa do rapaz e será periciada.

Victória foi vista com vida pela última vez quando deixou a Escola Estadual Rotary (Foto: Euzeni Daltro | Ag. A TARDE)

