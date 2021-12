Pagamento por cartão surpreende usuários

Começou, nesta segunda-feira, 12, o processo de aquisição dos cartões CCR Metrô Bahia, Bilhete Avulso do Salvador Card e Ande Sempre do Metropasse, mediante o pagamento da taxa de R$ 5. Pela manhã, na Estação de Metrô da Lapa, muitas pessoas foram surpreendidas.

“A gente já paga para recarregar o cartão, agora, tem que ter dinheiro para adquiri-lo. Isso é um absurdo”, disse a cozinheira Juliana Santos, 30 anos. Segundo a assessoria da CCR Metrô, a mudança visa uma adequação da política de cartões. “Até hoje os operadores (Metrô Bahia, Salvador Card e Metropasse) já entregaram mais de 3 milhões de cartões. A alteração visa incentivar a reutilização dos cartões já entregues e o cadastro deles para maior beneficio do usuário”, diz a assessoria, em nota.

Os cartões unitários não possuem taxa de emissão. Custam o valor da passagem (R$ 3,70). Para o comerciante Mário Silva, 31, a mudança deveria ter sido melhor explicada e divulgada “Eu já tenho o cartão, para mim não afeta tanto. Mas para alguém que não possui e vem com o dinheiro contado é ruim. Não consegue pegar o metrô e fica aqui mesmo na estação ou acaba pegando ônibus”.

O valor de R$ 5 é para a primeira via dos cartões integração. É um valor promocional e válido por tempo indeterminado. Quem optar por cadastrar (identificar) o cartão, pode solicitar o ressarcimento em forma de crédito. Para realizar o procedimento, é preciso documento de identificação com foto. O atendimento é gratuito.

Postos

O cadastramento do cartão CCR Metrô Bahia pode ser feito nos quiosques de atendimento das Estações de Metrô da Lapa, Estação Acesso Norte, Estação Rodoviária, Estação Mussurunga e Terminal de ônibus de Pituaçu. De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O cadastro do metropasse pode ser feito no posto do Shopping São Cristóvão. O Bilhete Avulso do Salvador Card, nos postos da Lapa e do Comércio.

De acordo com a assessoria da CCR, o cadastro é importante para que o usuário consiga bloquear o cartão e recuperar os créditos, em caso de roubo ou perda.

O custo da emissão da 2º via é o mesmo da aquisição do cartão R$ 5. Porém, a taxa não é ressarcida em crédito. O bloqueio do cartão e a emissão de 2º via com recuperação de créditos é apenas para os cartões cadastrados.

