Pagamento de conta de luz nas lotéricas é fraco no 1º dia após acordo

Aos poucos, consumidores voltaram a efetuar o pagamento das faturas de energia elétrica nas casas lotéricas de Salvador neste sábado, 14, após a renovação do convênio da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) com a Caixa Econômica Federal (CEF). O contrato foi restabelecido nesta sexta-feira, 13, depois de estar suspenso desde o dia 1º de junho e de ter gerado transtornos para os consumidores.

"Desde cedo, os moradores estão vindo aos poucos realizar seus pagamentos", conta a funcionária Rita Souza, da Lotérica da Avenida, em Periperi. Para ela, pelo bairro ser grande e o comunicado ter sido feito durante a noite da sexta, alguns consumidores só estão tomando conhecimento ao chegar nas filas para realizar outros serviços. Rita estima que na segunda, 16, o movimento deve ser maior.

O auxiliar de serviços gerais, Wilson Bonfim, soube da renovação do contrato quando andava pelo bairro. "Eu aproveitei a minha folga para procurar um lugar que pudesse pagar. Aí me disseram que aqui já poderia fazer", afirma.

Quem costuma realizar o pagamento na casa de Wilson é a companheira dele, que teve dificuldade depois do rompimento do contrato. De acordo com ele, o bairro possuía poucos pontos para realizar pagamento. Por conta disso, eles tiveram que se dirigir ao Centro para resolver a situação.

Assim também aconteceu com o aposentado Aurelino Castro, que tentou pagar a fatura em Pirajá durante a semana. "Hoje eu comentei com meu irmão que não estava encontrando um lugar e ele me disse que já havia sido restabelecido", afirma.

Segundo o aposentado, o pagamento na casa lotérica dinamiza a vida de pessoas que moram em localidades com poucos pontos para pagamento. "Pagar nas casas lotéricas é uma mão na roda. A minha fatura venceu no dia 11 e não tinha lugar nenhum em Pirajá para pagar", relata.

"Muitas pessoas ainda estão desavisadas. Seria bom se tivesse algum informativo nas lotéricas também", aponta o aposentado Lourival Carvalho. Ele procurou a lotérica no bairro do Cabula, mas não conseguiu fazer o pagamento e teve recorrer a internet.

Com o restabelecimento do contrato, é possível realizar o pagamento nas 3.668 casas lotéricas em todo estado.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

