Padroeiro de Salvador é celebrado com procissão

"Eu peço a São Francisco Xavier para ser o intercessor contra as doenças zika, chikungunya e a gripe A (vírus H1N1)", suplicou a devota do padroeiro de Salvador Marilda Sales, aposentada, de 53 anos, durante a procissão em homenagem ao santo nesta terça-feira, 10.

O cortejo saiu da Câmara Municipal, no centro, com o andor levado por vereadores e guias de turismo, e seguiu em direção à Igreja São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus.

As badaladas dos sinos da igreja se juntaram aos cânticos dos fiéis, e a banda da Polícia Militar (PM) deu o tom. A contadora Neuza Vinagre, 62, todo ano participa. "Me anima para fazer intercessão na igreja". A dona de casa Jervanice Gonçalves, 60, agradeceu. " Pela minha saúde e a da minha filha".

Tradição

O santo tornou-se padroeiro da capital baiana após os jesuítas sugerirem à população a intercessão do santo para acabar com a peste que assolou a cidade nos tempos coloniais duas vezes, uma em 1686, pela febre amarela, e a outra, pela cólera morbus, em 1855.

O arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, presidiu a missa solene. "Estamos vivendo um momento difícil, então temos que nos voltar ao Senhor para que encontremos o respeito e o caminho democrático", disse.

"A Câmara foi fundamental no século XVII para a escolha do padroeiro e, nos dias atuais, temos que divulgar mais o nome de São Francisco Xavier, pois existe uma confusão entre quem é o padroeiro da cidade com o Senhor do Bonfim, que tem m uma procissão mais emblemática, atrai um maior número de fiéis", disse o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Câmara.

