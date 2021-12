Padre Maurício Ferreira é nomeado novo reitor da Ucsal

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, nomeou na noite desta sexta-feira, 20, o padre Maurício Ferreira como novo reitor da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Até então diretor do Instituto de Teologia da instituição, ele deve tomar posse no dia 28 e vai dirigir a instituição entre 2014 e 2017.

O arcebispo, que é o grão-chanceler da UCSal, em nota distribuída nesta sexta, ressaltou que exerceu o direito de escolher o candidato a partir de uma lista tríplice apresentada a ele no último dia 9.

Durante o processo de escolha, dom Murilo foi visitado, inclusive, por deputados estaduais, como Marcelino Galo (PT) e Álvaro Gomes (PCdoB), que defendiam que ele indicasse o mais votado nas eleições realizadas em novembro: o atual reitor, José Carlos Almeida, no cargo desde 1985.

Almeida obteve 1.781 votos (com a aplicação dos pesos, chegou a 5.775) e Ferreira obteve 1.428 (chegando a 2.246). O terceiro colocado foi o professor José Menezes, com 279 votos (353 após aplicação dos pesos).

Os votos de estudantes tinham peso 1; os de professores, 6,2; e os de funcionários, 8,72. Almeida venceu entre funcionários e professores, mas Ferreira levou a maioria dos votos dos estudantes: 1.428 contra 1.140.

Os candidatos de oposição, Ferreira e Menezes, trabalhavam para esclarecer que o processo de consulta à comunidade acadêmica não era uma eleição direta para reitor. "O processo de formação de uma lista tríplice demonstrava isso", dizia o professor Maurício Ferreira.

Meta

O professor Maurício Ferreira disse que a meta de sua administração é colocar a UCSal no rol das grandes universidades do País. "Precisamos fazer uma renovação, sem revanchismos ou vinganças. Estou aberto a dialogar com todos os professores, funcionário e alunos", disse.

Ferreira salientou que a universidade não é invenção de uma pessoa. "A UCSal é um aperfeiçoamento do esforço de várias pessoas", disse.

O religioso afirmou, também, que a universidade deve respeitar todas as leis trabalhistas, tributárias e administrativas durante o mandato dele.



Mudança

O reitor José Carlos Almeida já havia sido informado por dom Murilo Krieger que este seria seu último mandato. O arcebispo pediu, antes que o processo de escolha de novo reitor começasse, que Almeida não concorresse.

Pesam contra o atual reitor uma dívida de R$ 350 milhões com o INSS. Almeida ainda responde a processo por corrupção ativa, na 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que é réu por corrupção ativa.

A acusação é a de compra de parecer do Conselho de Recursos da Previdência Social para recuperação de certificado de filantrópica da UCSal, perdido por suposta incúria administrativa.

A TARDE apurou que dom Murilo quer uma auditoria geral nas contas e administração da universidade. José Carlos Almeida foi procurado pela reportagem, mas não retornou o contato.

