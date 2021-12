Padre leva fiéis para protesto em Salvador

O Padre Jorge Brito, do bairro de Pau Lima, mobilizou fiéis da igreja para participar da manifestação na altura do Viaduto Nelson Dahia, em Salvador, nesta sexta-feira, 28. Sob o sol escaldante, mas cheio de forças nas canções entoadas, o grupo se uniu aos manifestantes que já estavam no local.

Eles saíram as 6h30 de Pau da Lima, e só conseguiram chegar ao viaduto Nelson Dahia às 10h. “Aqui é o coração de Salvador. Esse movimento é necessário por causa da atual situação politica. Por isso a comunidade cristã precisa se posicionar”, explicou o Padre Jorge Brito, que é coordenador da Pastoral da Saúde de Salvador e líder da Paróquia de Pau da Lima.

Entre o grupo que peregrinou com o padre até a região da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), estava Narcisa Pires, de 72 anos.

“O que me traz aqui é a vontade de nosso Brasil ser um país melhor. Principalmente para aqueles que mais precisam”, disse.

