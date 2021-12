Padre cai de viaduto e morre em Salvador

Um padre caiu de um viaduto na Avenida Anita Garibaldi, na manhã desta quinta-feira, 10, em Salvador. Testemunhas afirmam que viram o momento que a vítima se jogou.

Segundo informações da Central de Polícia, o padre Ligivaldo Conceição dos Santos, de 37 anos, caiu do viaduto por volta das 10h30. Viaturas da polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram até o local e confirmaram o óbito.

A 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) investiga o caso para saber se realmente se trata de um suicídio.

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia divulgou nota de pesar lamentando a morte do padre:

"É com profundo pesar que a Arquidiocese de São Salvador da Bahia comunica o falecimento do Revmo. Sr.PADRE LIGIVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, membro do clero desta Arquidiocese.

Padre Ligivaldo nasceu em 14 de agosto de 1979 e foi ordenado sacerdote em 21 de março de 2009. Até o presente, era Vigário Paroquial da Paróquia Senhor da Paz – Barros Reis – Salvador.

Manifestamos a seus parentes e paroquianos nossa unidade neste momento de dor. Em nome de todos os sacerdotes arquidiocesanos, agradecemos as manifestações de carinho daqueles que choram a sua partida. Pedimos que todos se unam às nossas orações pelo descanso eterno deste irmão sacerdote.

Tão logo seja possível, divulgaremos o dia, o horário e o local de seu sepultamento."

