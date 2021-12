Padaria é assaltada no Costa Azul

Uma padaria foi assaltada na manhã deste sábado, 8, no bairro do Costa Azul. A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) não soube informar quantas pessoas realizaram o assalto, nem a quantia que foi levada. Uma viatura da polícia está no local. O estabelecimento fica localizado na Rua Professor Lourival Pimenta Bastos, ao lado do deposito de bebidas UTI da Cerveja e próximo ao Bar do Luiz.

