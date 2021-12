Pacto pela Vida vai completar ação de bases comunitárias

Focar o social onde o trabalho das polícias Civil e Militar atingiu o limite. Este é o principal objetivo do pacote de ações do programa Pacto pela Vida (PPV), lançado nesta quarta-feira, 4, pelo governo do estado na Arquidiocese de São Salvador, no Garcia. O investimento é de cerca de R$ 50,7 milhões.

Segundo o governador Rui Costa, as ações visam à prevenção ao uso de drogas, apontado por ele como responsável por 80% dos homicídios ocorridos no estado; ao trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social e à reinserção social de jovens em áreas integradas de segurança pública, principalmente onde foram instaladas bases comunitárias de segurança.

"As bases têm resultados muito positivos, mas eu diria que se esgotou o potencial que as polícias Civil e Militar podem alcançar de redução (do número de homicídios). Agora é preciso entrar com força com o trabalho social", afirmou.

Projetos

O pacote, que integra o PPV, programa criado pelo estado em 2011, reúne projetos nas áreas de atendimento a usuários de drogas, redução de danos, prática de esportes, cultura, capacitação para mercado de trabalho, entre outras, além de investimentos no trabalho de entidades como o Projeto Axé e o Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba).

Os recursos são do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Funcep). Dentre as ações está o lançamento de edital para implantação de Núcleos de Direitos Humanos, formados por oito equipes multidisciplinares para conduzir a reinserção social de jovens. Há também o programa 'Corra pro Abraço', que já é realizado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

Segundo o titular da pasta, o secretário Geraldo Reis, a iniciativa trabalha com pessoas em situação de rua com dependência de substâncias psicoativas. Atualmente, há duas equipes, mas será ampliado para oito grupos e será estendida para outros municípios, como Vitória da Conquista, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

