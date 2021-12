Pacientes são transferidos de hospitais por conta da chuva

Sete pacientes foram transferidos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Largo de Roma e do Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) nesta segunda-feira, 27. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), os pacientes foram levados para os hospitais Ana Nery, Roberto Santos e Geral do Estado.

A transferência imediata foi consequência dos alagamentos nos corredores das unidades, causados pela chuva, que impossibilitaram o atendimento aos pacientes e apresentaram riscos de acidentes envolvendo eletricidade em áreas das unidades de saúde. A água já foi retirada dos corredores e das alas dos hospitais, no entanto, é possível que a chuva continue durante a semana, de acordo com o Inmet.

As instituições, ainda pela manhã, mudaram os pacientes para espaços internos seguros, desligaram a energia e acionaram a Sesab. Apenas as unidades mais críticas continuaram funcionando com auxílio de gerador. A secretaria não soube informar os nomes das pessoas que foram transferidas.

