Pacientes reclamam de demora no atendimento em posto médico

Pacientes do Posto de Saúde da Avenida Carlos Gomes, centro da cidade, reclamaram da demora no atendimento na manhã desta terça-feira, 4. A reportagem de A TARDE foi até o local e encontrou várias pessoas que não foram atendidas.

"Às vezes chegamos às 4h e só saimos às 11h, é sempre assim", reclama a dona de casa Nadja Lopes. Ela diz que não viu nenhuma mudança no posto de saúde durante os quatro anos que o frequenta. "A fila só está andando porque vocês [reportagem] estão aqui", completa.

Pacientes confirmaram que todos os dias, com o passar das horas, a fila se estende até o Largo Dois de Julho, reclamaram da falta de médicos, falta de fila preferencial para idosos e deficientes e de equipamentos.

A manicure Gerusa de Oliveira, de 39 anos, veio de Feira de Santana para marcar um exame para a filha de nove meses. Ela reclamou da falta de organização do serviço médico e disse estar há mais de quatro horas só para pegar uma senha no guichê.

"É tudo um descaso, moço, ninguém explica nada. Não tenho dinheiro para pagar consultas, se tivesse, eu não estaria aqui", lamenta.

A TARDE também esteve na segunda-feira, 3, no local e verificou que só por volta das 11h um funcionário do centro colocou aviso, na entrada, sobre as especialidades indisponíveis.

Apesar de todos os depoimentos dos pacientes, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a procura é grande no Posto de Saúde da Carlos Gomes porque muitos pacientes vêm de outras cidades e a prefeitura disponibiliza os mesmos números de consultas para todos os postos municipais.

Segundo Maria Izabel, gerente da unidade, oito pessoas trabalham no atendimento e o número de funcionários é adequado ao posto médico. "Ontem, atendemos 1.200 pessoas. É um número fora da realidade. Esses pacientes que vêm até aqui não marcam só para eles, querem marcar para todo mundo, em diversas consultas. São pessoas de Sete de Abril, Pau da Lima e outros tantos bairros que poderiam ser atendidas onde moram, mas não fazem isso", relata.

Questionada sobre o número permitido para marcação de consultas e exames especializados em cada unidade municipal, a SMS disse não saber informar.

