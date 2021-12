Pacientes reclamam de demora e superlotação em emergências

Dois pacientes de hospitais particulares de Salvador enviaram denuncias através do Whatsapp do Portal A TARDE sobre superlotação e demora no atendimento das emergências do Hospital Aliança e do Hospital da Bahia, nesta segunda-feira, 4.

Antônio Aldebaran, filho e acompanhante de Justiniana da Conceição Falcão, 85, relatou que aguardava atendimento desde 13h na emergência do Hospital da Bahia. "A emergência estava lotada e também ainda tinha alguns idosos esperando por atendimento", disse, por volta das 17h. Ele ainda informou que houve protesto e muita gritaria por parte dos pacientes que aguardavam há muito tempo. "Aqui tinha gente esperando por atendimento desde 11h", falou Antônio. A mãe dele, que é usuária do plano de saúde Planserv, é hipertensa e diabética e foi conduzida pelo filho até o hospital após ter uma série de vômitos.

Segundo o acompanhante, pessoas que protestavam também foram ameaçadas verbalmente por seguranças e que somente após o protesto os atendimentos foram iniciados. Justiniana só foi atendida por volta das 17h. A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a assessoria de comunicação do Hospital da Bahia, mas não obteve sucesso até a publicação desta matéria.

O outro caso é o da emergência do Hospital Aliança, onde Sheina Araújo, 26, buscou atendimento com Clínico Geral desde 14h. A paciente, usuária do plano de saúde Sul América, procurou atendimento na unidade de saúde e não conseguiu atendimento até começo da noite. "Aqui tem gente desde 11h da manhã buscando atendimento, e quando vamos buscar informações somos tratados com uma falta de educação sem limites", disse Sheina. Ainda segundo a paciente, um cartaz estava exposto dentro da sala de espera, que informava que a emergência estava lotada e sem previsão de atendimento. (Foto abaixo). A reportagem do Portal A TARDE também não conseguiu contato com a assessoria de comunicação do Hospital Aliança.

Foto: Sheina Araújo | Cidadão Repórter

