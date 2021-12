Pacientes ficam sem atendimento em UPA

Moradores do subúrbio ferroviário que procuraram socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Escada, nesta terça-feira, 12, foram informados de que o local estava com as portas fechadas ao público.

À entrada da unidade, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), funcionários disseram ter sido orientados a não permitir a entrada dos pacientes, mas não revelaram o motivo.

Já a assessoria da Sesab informou tratar-se de um movimento reivindicatório de profissionais que prestam serviço à UPA. Ressaltou, ainda, que o órgão não foi informado da paralisação.

Com isso, afirmou, a Sesab irá notificar a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância (APMI), que administra a unidade, cobrando respostas sobre o ocorrido.

O não funcionamento da UPA de Escada deixou moradores desolados. A dona de casa Maísa do Espírito Santo, 44, por exemplo, deixou o local aos prantos, após passar pela UPA de Periperi, que ficou lotada devido ao fechamento da do bairro vizinho.

Ela queria socorro para o filho Tomas, 9 anos, que apresentava sangue na urina, febre e dores na coluna. "Há três dias, venho a essa UPA e só a encontro fechada. Meu filho está urinando sangue", desabafou a mulher.

Sem recursos para se deslocar rapidamente e sem saber para onde ir, Maísa e o filho foram transportados para o Hospital do Subúrbio. Por volta das 14h30, o menino já havia feito exames de sangue e urina e aguardava para fazer uma ressonância, informou a mãe, por telefone.

A mesma sorte não teve o ajudante de obras Roberval Silva, 43 anos, que apresentava quadro de erisipela e saiu da UPA de Escada sem destino certo. "Desde domingo, as bolhas só fazem aumentar. Ele está com muitas dores", disse a mulher do paciente, a auxiliar de serviços gerais Ivanildes Silva, 47 anos.

Superlotação

A UPA municipal de Periperi - que segue o procedimento de classificação de risco, padrão em todas as emergências - estava superlotada na manhã desta terça. Na recepção, atendentes informaram que o quadro de médicos estaria completo, mas não havia previsão de atendimento.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seis médicos trabalham por plantão na unidade, que não estaria dando conta de absorver a quantidade de pacientes devido ao fechamento da UPA vizinha, em Escada.

"As pessoas estão esperando há quatro, cinco horas. Só consegui fazer com que minha mãe fosse atendida porque, praticamente, tive que 'armar um barraco' aqui dentro", relatou a diarista Rita Conceição, 34 anos. Ela mora em Lagoa da Paixão, município de Simões Filho (Grande Salvador).

