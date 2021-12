Pacientes com câncer usam Facebook para encontrar doadores

Seja para falar com um amigo que está distante, mandar mensagem para alguém ou compartilhar fotos, as redes sociais já estão inseridas no cotidiano das pessoas. Pelo alcance mundial, esta nova forma de comunicação também está sendo utilizada para divulgar campanhas que incentivam a doação de sangue e de medula óssea.

É o caso da universitária Safira Barros, 24. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em novembro de 2014 e, desde então, teve a vida desorganizada. "Foi difícil parar tudo por conta da doença. Não sei como estará minha vida daqui a dois meses, por exemplo. Posso estar em tratamento ou não. A incerteza me deixa ansiosa", conta.

Safira descobriu a doença após voltar de intercâmbio na Escócia, onde estudou durante um ano pelo programa Ciência sem Fronteiras. Os primeiros sintomas foram manchas roxas pelo corpo e duas infecções na garganta. Após exames, a doença foi detectada.

Dois dias depois, ela foi internada no Hospital São Rafael e o primeiro dos três ciclos de tratamento, iniciado. Em seguida, começaram as buscas por familiar com compatibilidade de medula óssea. Mas só a irmã apresentou 50%, o mínimo para viabilizar o transplante.

Com isso, foi lançada a campanha Corrente por Safira, no Facebook. "Corrente do bem que procura conscientizar sobre a doação de medula óssea. Safira Barros e muitas outras pessoas precisam desse seu gesto de amor", diz uma postagem.

Com cerca de 1.900 curtidas, a página visa "ampliar as possibilidades de uma compatibilidade", diz a estudante. Segundo o médico Marinho Marques, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), a chance de encontrar alguém compatível com o paciente, afora familiares, é de 1 em 100 mil, podendo chegar a 1 milhão.

'Johnny be good'



Na tentativa de achar alguém 100% compatível com o administrador João Paulo Freitas, 33 - diagnosticado com a mesma doença em 2014 -, a namorada dele começou a compartilhar mensagens com amigos pelo WhatsApp, pedindo que fizessem o cadastro.

Após a publicação da mensagem no Facebook, houve inúmeros compartilhamentos, e um publicitário se ofereceu para fazer a parte gráfica da campanha. Assim, nasceu o movimento Johnny be good.

"A ideia é informar e conscientizar a população sobre a importância do cadastro", disse João Paulo. Segundo ele, além de encontrar um doador para si, o objetivo é conhecer e ajudar pessoas na mesma situação: "É um benefício para todos".

Este mês, ação do grupo - em parceria com a Hemoba e a Secretaria de Saúde de Ilhéus (Sesau) - captou 3.681 novos possíveis doadores de medula óssea na cidade do sul baiano. O número é recorde no estado.

Conforme o hematologista Marinho Marques, a Bahia ultrapassou a média de 20 mil novos cadastros em 2014. Ele ressalta que o doador pode ser convocado para ajudar qualquer pessoa que não um familiar: "Não é uma doação direcionada".

