Paciente internado com febre amarela morre no Couto Maia

O paciente internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, com febre amarela morreu no final da tarde deste domingo, 14. O homem de 49 anos veio de Taboão, em São Paulo, para Itaberaba (a 296 quilômetros de Salvador), onde nasceu e tinha familiares. Ele morava atualmente na cidade paulista.

>> Vacina contra febre amarela está disponível em postos de Salvador

>> Informe internacional destaca alta da febre amarela no Brasil

Na época da internação, a Secretária de Saúde da Bahia (Sesab) informou que, como a vítima apresentou os sintomas antes de chegar ao estado, o caso é registrado como importado; ou seja, que não tem origem na Bahia.

O homem foi transferido para a capital baiana após apresentar piora no quadro clínico na última quarta-feira, 10. Ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município desde o início de janeiro.

Na última sexta, 12, a diretora do Couto Maia, Ceuci Nunes, disse ao A TARDE que o paciente tinha entrado em coma e que estado de saúde dele era grave, porém estável.

A reportagem do Portal A TARDE tenta contato com familiares para saber data e local do sepultamento, mas ninguém foi localizado até a publicação desta matéria.

adblock ativo