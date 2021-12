Paciente é submetido a transplante de pele no HGE; caso é o terceiro na Bahia

Um homem de 63 anos, morador do município de Seabra (a 466 km de Salvador), foi o segundo paciente a ser submetido a um transplante de pele no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana. Além disso, foi o terceiro paciente da Bahia a passar por este procedimento.

O paciente foi vítima de queimadura por álcool e teve 50% do corpo queimado. Ele recebeu 1.120m² de pele, utilizados em enxerto nas duas pernas. A pele utilizada na cirurgia veio do Banco de Pele Dr. Roberto Corrêa Chem, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

De acordo com o cirurgião plástico e coordenador do CTQ do HGE, Marcus Barroso, o paciente já havia sido submetido a uma cirurgia, utilizando enxerto da própria pele (transplante autólogo), mas houve rejeição.

Internado desde o dia 2 de abril no HGE, o paciente reage bem à cirurgia, e a previsão é que em uma semana a pele esteja integrada ao organismo. O prazo médio de recuperação é de um mês.

Primeiros casos

Na Bahia, a cirurgia de transplante de pele havia sido realizada anteriormente no Hospital Professor Edgar Santos (Hospital das Cínicas), que deixou de realizar o procedimento. Já o segundo caso de transplante de pele aconteceu em março deste ano no HGE. Uma jovem, então com 16 anos, teve as duas pernas e um braço queimados em um acidente de carro, próximo a Umburanas, município onde reside. Transferida para o HGE, passou por vários procedimentos, até ser submetida ao transplante, no dia 21 de março.

A pele doada veio do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

