Paciente do primeiro transplante de pele da BA recebe alta

O paciente do primeiro transplante de pele realizado na Bahia recebeu alta do Hospital das Clínicas nesta quinta-feira, 30, após passar 40 dias internado no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (HUPES). Jeferson Borges, de 12 anos, sofreu uma queimadura elétrica grave e ficou com a parte superior do corpo comprometida.

O transplante de pele é indicado para casos de queimadura severa ou lesão em que o organismo não dispõe de pele sadia suficiente para ser enxertada. Para cobrir a parte da região dorsal e do couro cabeludo deJeferson foram necessários 2.500 cm de pele, segundo informações da assessoria do Complexo HUPES. O enxerto foi obtido por meio de uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) com o banco de pele de Porto Alegre, onde transplantes deste tipo já são realizados há 20 anos.

De acordo com o cirurgião plástico responsável pelo procedimento, Dr. Valber Menezes, o transplante foi um sucesso e houve boa adesão do tecido pelo organismo. A demora na liberação aconteceu devido à falta de higiene e segurança da antiga casa de Jeferson, um ambiente de alto risco para infecção.

Natural de Candeias, a família conseguiu, através de doação, uma casa em Salvador para o período que durar o tratamento da criança. O quadro de saúde de Jeferson é estável, mas ele ainda precisa retornar ao hospital a cada duas semanas para trocar os curativos. Também foi viabilizada a abertura de uma conta bancária no nome da mãe, Adriana de Assis Borges, na Caixa Econômica Federal, para doações em dinheiro (Conta Poupança: 15846-0, Agência 1032, Operação 013).

adblock ativo