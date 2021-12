Paciente dado como morto vai continuar tratamento nas Osid

O paciente Valdelúcio de Oliveira Gonçalves, de 54 anos, que foi dado como morto pela equipe do Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, já se encontra no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), desde o início da tarde desta segunda-feira, 25.

De acordo com a assessoria do Hospital Santo Antônio, o paciente está na enfermaria de oncologia para dar continuidade ao tratamento contra o câncer, já está se movimentando e até escrevendo.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), o Hospital Menandro de Farias reuniu toda a equipe de profissionais que atenderam Valdelúcio para apurar o caso e tem o prazo de 30 dias para concluir as investigações.

Entenda o caso

Os familiares de Valdelúcio de Oliveira Gonçalves acreditam que um milagre de Irmã Dulce o trouxe de volta à vida. Ele estava internado no Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, quando foi considerado morto pela equipe médica após um quadro de insuficiência respiratória.

No entanto, duas horas após o ocorrido, o irmão do paciente, Waltério Gonçalves, percebeu movimentos de respiração dentro do saco para cadáveres em que o corpo estava e ele foi levado de volta para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Um bilhete escrito pelo paciente, nesta segunda, depois da transferência para a sede das Obras Sociais Irmã Dulce, endossa a afirmação de milagre: "Eu, Valdelúcio, vi a morte, mas minha fé foi tão grande que me curou. O milagre foi atendido. Só tenho a agradecer à equipe médica e a minha Irmã Dulce. Vi minha mãe dizendo, 'filho, se apegue com ela e será salvo'".

Os parentes conseguiram a transferência dele para o Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce, para dar continuidade ao tratamento.

