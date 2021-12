Paciente dado como morto apresenta melhoras nesta terça

Internado no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em Salvador, o paciente Valdelúcio de Oliveira Gonçalves, de 54 anos, apresentou uma melhora clínica discreta em seu quadro de saúde nesta terça-feira, 26.

Ele deu entrada na unidade nesta segunda, 25, após ser transferido do Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, onde foi dado como morto no final da noite do último sábado, 23.

Segundo a assessoria de comunicação das Osid, por conta da melhora, a ventilação mecânica de Valdelúcio foi retirada. Apesar disso, ele continua no setor de oncologia para fazer um tratamento contra um câncer.

Investigação

A suposta "morte" de Valdelúcio, que deu entrada no hospital em Lauro na manhã do sábado com falta de ar, está sendo investigada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) por meio de uma sindicância.

Nesta segunda, segundo assessoria de comunicação do órgão estadual, o Hospital Menandro de Farias reuniu toda a equipe de profissionais que atenderam Valdelúcio para apurar o caso. A unidade tem o prazo de 30 dias para concluir as investigações.

Entenda o caso

Familiares de Valdelúcio, que foram informados da morte dele, acreditam que um milagre de Irmã Dulce o trouxe de volta à vida. Ele estava internado em Lauro quando foi considerado morto pela equipe médica após um quadro de insuficiência respiratória, registrado por volta das 23h de sábado.

No entanto, duas horas após o ocorrido, o irmão do paciente, Waltério Gonçalves, percebeu movimentos de respiração dentro do saco para cadáveres em que o corpo estava e avisou aos médicos. Logo depois, o paciente foi levado de volta para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Um bilhete escrito pelo paciente, nesta segunda, depois da transferência para a sede das Osid, endossa a afirmação de milagre: "Eu, Valdelúcio, vi a morte, mas minha fé foi tão grande que me curou. O milagre foi atendido. Só tenho a agradecer à equipe médica e a minha Irmã Dulce. Vi minha mãe dizendo, 'filho, se apegue com ela e será salvo".

adblock ativo