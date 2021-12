Paciente aguarda transferência há 24 dias

A família do aposentado Galdino José Fernandes, 86 anos, em Salvador, luta há 24 dias para que ele seja transferido do Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras.

Internado desde 15 de março na unidade, Galdino teve um derrame de pleura (acúmulo anormal de líquidos na membrana que envolve o pulmão) e está em estado grave, com um quadro de anemia.



O paciente precisa fazer uma cirurgia para retirar o líquido da pleura, mas só pode ser submetido à operação se o quadro de anemia estiver regularizado, com um tratamento hematológico e uma investigação oncológica.



O problema é que o hospital em que ele está não oferece estes tipos de atendimento. "Ele está com o número de plaquetas muito baixo. No Eládio, não fazem o tratamento para aumentá-las e ver se as células da medula reagem", destacou a filha do paciente, Jonilza Fernandes, 41 anos.



No mesmo dia que o paciente deu entrada, após um sangramento no nariz, foi solicitada à Central de Regulação a transferência para outra unidade. No entanto, até hoje o pedido não foi atendido.



No dia 29 de março, Jonilza procurou a Defensoria Pública e conseguiu uma liminar obrigando o estado a providenciar a transferência. "Eu acho que eles dão pouca importância porque ele já tem 86 anos", contou.



A liminar foi concedida pela juíza Mary Angélica Santos Coêlho, da 5ª Vara da Fazenda Pública e, segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA), o estado foi intimado no último dia 31.



A medida determina que seja feita a transferência do paciente para uma unidade de referência em clínica médica e hematologia pertencente a um hospital da rede pública do estado ou, na falta deste, para qualquer instituição da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil.



A subcoordenadora da Especializada Cível da Defensoria Pública, Elaina Rosas, afirmou que "é comum" o estado e planos de saúde privados não cumprirem liminares como esta. "Estamos vivendo um caos na saúde pública e privada. O estado não tem cumprido as liminares. Há casos que aguardam até dois meses. Estamos tomando providências como a majoração da multa e bloqueio de bens do estado", disse.



De acordo com a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado, o paciente "está sendo assistido e a Central de Regulação está procurando uma vaga para ele. Pelo perfil, o paciente deve ir para o Hospital Edgard Santos ou o Santo Antônio".

