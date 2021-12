Oxidação da estrutura causa queda de um dos monumentos das 'gordinhas'

Por conta de oxidação na estrutura, a estátua Mariana, que integra o conjunto Meninas do Brasil, popularmente conhecido como "As Gordinhas de Ondina", tombou na manhã desta sexta-feira, 10, no bairro de Ondina, em Salvador.

De acordo com a Fundação Gregório de Mattos (FGM), já foram tomadas as providências para remover a escultura do local, o que será feito ainda hoje pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), responsável também pelo reforço da estrutura.

Equipes da FMG e Sucop foram ao local realizar a retirada do monumento | Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

A FGM, por sua vez, vai restaurar a escultura, que sofreu arranhões em função da queda.

Intitulado como As Meninas do Brasil, o monumento é um trabalho da artista baiana Eliana Kertész, feito completamente em bronze e foi colocado na Ondina em 2004. As meninas são uma homenagem às raças negra, branca e índia, que deram origem ao povo brasileiro.

Outros casos

Também por conta das chuvas, uma árvore caiu na manhã desta sexta, na Rua Coronel Jaime Rolemberg, bairro de Brotas, em Salvador. A rua está interditada até a retirada da árvore. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o caso aconteceu por volta das 7h20.

O órgão não soube informar se a fiação da rede elétrica no local foi atingida. Uma equipe da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) foi enviada ao local para retirada da árvore. Ninguém ficou ferido.

Já acordo com o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), outra queda de árvore também foi registrada na região do Centro/Brotas e um alagemento de imóvel no bairro Valéria. Nem a Codesal e nem a Transalvador souberam informar mais detalhes sobre os casos

