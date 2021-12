Ouvidoria se reúne nesta quinta com comunidade da Fonte Nova

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) agendou para esta quinta-feira, 22, às 19h, uma reunião com a comunidade do entorno da Arena Fonte Nova, na Associação de Moradores Monte Belo Dique (rua Dique Pequeno, 50, ao lado da antiga Saltur).

São esperados representantes dos órgãos municipais envolvidos com a realização da Copa do Mundo, como a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Escritório Municipal da Copa (Ecopa), Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Superintendência de Controle e Obras Públicas (Sucop), Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb).

Diálogo

A proposta é abrir um diálogo com as comunidades e apresentar as ações que serão executadas no entorno do estádio, antes e durante a Copa.

"O objetivo é orientar, informar e agir de forma preventiva e emergencial em pontos já sinalizados pela comunidade, oferecendo conforto e mais segurança para quem circular na área durante os jogos", diz o ouvidor-geral, Humberto Viana.

Segundo ele, "caso necessário, a OGM manterá as reuniões na comunidade, ouvindo opiniões, prestando o atendimento necessário, fortalecendo a participação e o envolvimento de todos durante o evento mundial realizado na cidade".

adblock ativo