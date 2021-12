Ouvidoria da Câmara faz atendimento em bairros

O Ouvidoria no Bairro, projeto da Câmara Municipal de Salvador (CMS), passou, nesta quinta-feira, 23, pelo bairro de Plataforma. A população está contando com um novo dispositivo para registrar reclamações, solicitações, sugestões e denúncias diretamente dos bairros à Ouvidoria da CMS, em postos de atendimento diretamente nas comunidades.

O ouvidor-geral da Câmara, vereador Suíca (PT), esclarece que o projeto é fruto do interesse da Ouvidoria de se aproximar da população, ver e ouvir os problemas enfrentados pelos moradores diretamente no bairro. “Queremos que as pessoas tenham acesso direto a uma escuta qualificada das demandas de cada comunidade, por parte do poder público. É uma forma de levar comodidade e praticidade”, afirma o vereador.

De acordo com dados da Ouvidoria, a primeira experiência no bairro de Plataforma registrou mais de 100 solicitações. Dentre elas, a do estudante Carlos Luís de Souza, que pediu manutenção na rua em que mora. Segundo ele, há registros de que o problema com a falta de iluminação, esgotamento e asfaltamento já tinha sido corrigido.

“Vamos aguardar para ver se agora eles resolvem mesmo. A presença deles aqui facilita, até para aqueles que, na maioria das vezes, não se interessam para registrar alguma pendência do nosso bairro”, pontuou Carlos.

Mensais

As próximas visitas vão ocorrer mensalmente em diferentes bairros da cidade, que serão escolhidos com base na incidência das manifestações recebidas dos moradores.

Para sugerir uma visita, é preciso deixar uma mensagem no site da Ouvidoria: www.cms.ba.gov.br/ouvidoria_contato.aspx.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

