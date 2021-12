Outubro rosa: shopping realiza ação contra o câncer de mama

Até esta quinta-feira, 11, a Loja Rosa, instalada no Shopping Center Lapa, situado no centro de Salvador, promove ações de combate ao câncer de mama. No local, são oferecidos gratuitamente orientação de autocuidado nas mamas, testes rápidos, avaliação nutricional e palestras de diversos temas relacionados à saúde da mulher. A unidade fica localizada no L1 e funciona das 9h às 17h.

Durante todo o mês de conscientização sobre o câncer de mama, os 128 postos municipais de saúde realizarão, toda quarta-feira, um “Dia D da Mulher”, com mutirão de agendamentos de mamografia para a faixa etária de risco, preventivo e sala de espera com orientação de autoexames, distribuição de cartilhas que incentivam o diagnóstico precoce, estimulando o acompanhamento periódico de saúde.

