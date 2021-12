Outubro Rosa: atendimento móvel é suspenso após assalto a funcionários

Cerca de 15 funcionários que caminhão do Outubro Rosa, que está estacionado na Baixa do Bonfim, em Salvador, foram vítimas de assaltantes na tarde desta quarta-feira, 25. Eles tiveram pertences levados, como celulares e carteiras, e prestaram queixa na 3ª Delegacia de Polícia, na avenida Dendezeiros.

Por causa do crime, o atendimento à população foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira, 26, com reforço de guardas municipais. A ação faz parte do Outubro Rosa 2017, cuja proposta é mobilizar a população para a detecção precoce do câncer de mama e aumentar as chances de cura.

No local, são realizados exames preventivos, agendamentos de mamografia e orientações para o autocuidado com as mamas. O atendimento é realizado das 9h às 16h, por ordem de chegada. Para ter acesso ao serviço, as interessadas devem ter em mãos o documento de identificação com foto e o cartão SUS.

