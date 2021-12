Outubro Rosa: ação promove consultas e exames gratuitos em Salvador

Como parte da campanha do Outubro Rosa, uma série de atendimentos médicos será oferecida em Salvador na próxima terça-feira, 30, com foco na saúde da mulher. A ação acontece no edifício-sede do Tribunal de Justiça da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), por meio das unidades móveis da Fundação José Silveira.

Serão oferecidas consultas com clínicos, ginecologistas, cardiologistas, pediatras, nutricionistas e dentistas. No mesmo dia, as participantes também terão acesso a exames gratuitos de eletrocardiograma, ultrassonografia, preventivo de câncer de colo de útero, mamografia e raio-x, além da aferição de pressão arterial e rastreamento para tuberculose.

O atendimento acontece das 8h às 17h. As interessadas devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e cartão do SUS. Já para os exames de ultrassonografia, mamografia e raio-x, é necessário ter em mãos uma requisição médica.

Outras ações

Além do atendimento médico, também serão oferecidas orientações jurídicas , por meio do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc).

A programação conta ainda com uma roda de conversa sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero, a partir das 10h, e uma oficina de nutrição, que vai tratar sobre a alimentação aliada na prevenção do câncer, com uma exposição sobre alimentos cancerígenos, anti-inflamatórios e antioxidantes, e degustação de frutas antioxidantes.

