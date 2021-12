Outubro Rosa: academia promove aulas gratuitas no Parque da Cidade

A academia Hammer promove neste sábado, 29, aulões gratuitos e abertos ao público no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara. O evento começa a partir das 7h.

O projeto faz parte de uma campanha de conscientização e tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção do câncer de mama.

Na programação, terá aulas de boxe e alongamento, além de profissionais especializados para orientar e conversar com as pessoas sobre a doença.

Quem quiser mais informações sobre os aulões, pode entrar em contato por meio dos números (71) 3346-0695 ou (71) 3166-0695.

