Mais um suspeito de participar do assassinato da professora Anamaria Morales, 60 anos, se entregou à polícia. Pablo dos Santos, 18, foi nesta sexta-feira, 21, à delegacia de Itapuã acompanhado de um advogado. No último dia 19, também foi à delegacia, com um defensor contratado, Darlei Santos Santana, de 19 anos. O assassinato aconteceu no dia 16, quando os dois, em companhia de João Paulo dos Santos Santa Rosa, 18 (que está sendo procurado), abordaram a vítima, que reagiu ao assalto e levou um tiro na nuca. Foi mais um bárbaro crime, que provocou indignação da sociedade. Câmeras de segurança de um posto de Itapuã, onde ela estava, registraram a ação.

Da Redação Outro suspeito pela morte de professora se entrega à polícia

adblock ativo