Outono traz período chuvoso para Salvador

Às 13h57 desta quinta-feira, 20, o verão dar lugar ao outono. Para Salvador e Região Metropolitana, a mudança de estação deve trazer um período mais chuvoso. De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os meses de abril a junho são os mais chuvosos na capital baiana.

"A média climatológica de abril e maio é de 350 mm e de junho, 250 mm. Esse ano devemos ficar em torno desse padrão, não deve nem chover mais, nem ficar mais seco", explica.

Mas os soteropolitanos devem se preparar para os temporais, quando chove mais de 50 mm em poucas horas. "As chuvas forte sempre acontecem, quando têm os alagamentos. Isso com certeza ocorrerá".

Contudo, ainda dá para pensar em ir para praia nesse fim de semana, 22 e 23 de março, que deve manter o cenário de tempo instável dos últimos dias: chuva rápida de noite e no início do dia, mas com tardes ensolarada.

Google

Para comemorar o primeiro dia do outono, o Google colocou no ar um doodle, em que um bonequinho aparece colorindo as árvores em um tom avermelhado. Em seguida, as folhas caem.

