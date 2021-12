Outono será com pouca chuva em Salvador

O outono começou nesta quarta-feira, 20, com chuva fraca em Salvador, mas logo o sol voltou a aparecer na capital baiana. Esse é o cenário que deve se repetir por algum tempo, especialmente até meados de abril. Segundo a Climatempo, empresa especializada em meteorologia no país, a estação terá calor acima da média e chuva abaixo do normal na maior parte do território brasileiro. Na Bahia, a previsão é que a estação seja semelhante a do ano passado.

Apesar do período de chuva que marca o início do outono, o meteorologista Alexandre Nascimento diz que, infelizmente, não será suficiente para reverter o prejuízo causado pela seca no Oeste da Bahia, principalmente na agricultura. "Saímos de um clima extremamente seco, abaixo do padrão da normalidade. Não choveu na época que deveria chover e agora vamos entrar em um período de estiagem próprio da estação", conta.

O Outono marca a transição entre o período chuvoso e o seco e vai até o dia 21 de junho, quando começa o inverno. De acordo com o Climatempo, cada região terá um comportamento diferente na nova estação, já que as massas polares começam gradativamente a avançar pelo país.

Durante a primeira quinzena em abril, a chuva no Norte e no Nordeste diminuirá. Quatro frentes frias devem chegar ao país e há previsão de fortes pancadas na maior parte do Sul. A temperatura deve cair um pouco no centro-sul do país, em relação ao meses anteriores. Em Salvador, a temperatura deve variar entre mínima de 23ºC e máxima de 30ºC, com índice pluviométrico previsto de 150 a 200 ml. Em cidades mais quentes do interior do Estado a temperatura varia entre 20ºC e 33ºC.

Já em maio, massas polares devem provocar queda de temperatura no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte, o frio na parte sul da região prevalecerá durante a primeira quinzena do mês e na maior parte do Nordeste. Na região Nordeste o calor é intenso, com pouca chuva. Salvador deve ter temperatura mínima de 22ºC e máxima de 29ºC, com mesmo índice pluviométrico previsto para abril.

Em junho, a previsão é que volte a ocorrer a presença de chuva no Nordeste, devido ao aumento das áreas de instabilidade na faixa Leste da região. A capital baiana terá temperaturas entre 22ºC e 27ºC, com índice pluviométrico de até 100 ml. Há possibilidade de não haver chuva em cidades no interior do Estado, onde a maioria apresenta índice de 20 a 50 ml.

No mesmo período, seis massas polares chegam ao país, mas apenas duas delas provocam queda de temperatura no Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Seis frentes frias avançam pelo Sul do Brasil, mas apenas duas delas provocam chuva no Sudeste.

No Brasil, não haverá a influência de fenômenos como El Niño ou La Niña, nos próximos meses. Segundo Nascimento, ele chegou mais cedo e teve fim no início do ano, sendo um dos responsáveis pela escassez de chuva durante o verão na região Nordeste.

