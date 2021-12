Outlet Premium Salvador amplia horário de funcionamento no mês de dezembro

O Outlet Premium Salvador vai ampliar o seu horário de funcionamento durante o último mês do ano. De 01 a 23 de dezembro, o centro de compras passa a funcionar das 9h às 22h, oferecendo uma hora a mais todos os dias para os consumidores realizarem suas compras.

Já no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o empreendimento abre das 09h às 16h, apresentando a última chance para quem quer buscar um mimo ou um look para a data. Para deixar a experiência no Outlet Premium mais especial, o empreendimento garante estacionamento totalmente gratuito e sem limite de horas e oferece a oportunidade de o cliente levar seu pet para passear com a família.

