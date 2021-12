Othon Palace encerra atividades em Salvador e demite 240 funcionários

Um dos mais tradicionais equipamentos de turismo em Salvador, o Othon Palace Hotel fechou as portas neste domingo, 18, não só na capital baiana, como também em Belo Horizonte (MG). O encerramento das atividades significa o fim de uma história de mais de quatro décadas e a demissão de 240 funcionários.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis de Salvador (Sindihotéis), Almir Pereira, os funcionários vão assinar o aviso prévio nesta terça, 20. Já as homologações serão realizadas entre os dias 26 e 29 deste mês.

"A empresa manifestou interesse em fazer as homologações, pagando todos os direitos dos trabalhadores. O ideal era que não fechasse as portas, mas ele está cumprindo o que deve", afirma.

Almir Pereira acredita que outro empreendimento deve assumir a gestão do prédio em breve. "O Othon tem um diferencial, passou por reforma recentemente e a ocupação chegou a 100% nos últimos feriados. É uma estrutura boa, com um centro de convenções que tem capacidade para três mil pessoas, que, durante os grandes eventos, também se hospedam nas proximidades".

O sindicalista ressalta que o surgimento de novos empreendimentos do ramo hoteleiro na cpital baiana, principalmente a partir da Copa do Mundo de 2014, acirrou a concorrência e obrigou alguns hotéis a baixarem o valor das diárias.

"Desde a Copa, tivemos muitos empreendimentos novos em Salvador, com grande capacidade. Tem o Sotero, São Salvador, Mercure, Íbis, entre outros. Com certeza, os empreendimentos que surgiram superam os que fecharam. A concorrência aumentou muito e, por isso, os hotéis têm que ter uma tarifa mais barata, para concorrer com os vizinhos".

Crise no setor turístico

Em nota, a rede de hotéis afirmou que a "decisão foi comunicada com pesar pela diretoria da rede e justificada pela grave crise que o setor de turismo vem enfrentando no país desde 2015, com importante impacto na rede hoteleira".

O comunicado, encaminhado pela assessoria de comunicação, informou ainda que "houve tentativas de evitar ao máximo o fechamento destas unidades (Bahia Othon Palace e Belo Horizonte Othon Palace), promovendo ajustes e uma importante reestruturação interna, nos últimos 4 anos. Havia esperança de assim ganhar fôlego financeiro para manter os hotéis de Salvador e Belo Horizonte em pleno funcionamento, mas o cenário econômico de profunda retração, este ano, não permitiu a retomada do crescimento do setor de turismo, infelizmente".

A empresa Hotéis Othon reafirmou, ainda em nota, que "o seu compromisso com a continuidade das operações hoteleiras da rede no Rio de Janeiro e em outras cidades: São Paulo, Araraquara, São Carlos, Matão, Fortaleza, Natal, Recife e Macaé".

