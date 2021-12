Ossada humana é encontrada na Av. Magalhães Neto

Uma ossada humana foi encontrada na tarde deste domingo, 15, às margens de um canal localizado na Av. Magalhães Neto, no bairro da Pituba, próxima ao Parque Costa Azul.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), dois sacos plásticos foram achados com odor muito forte dentro do interceptor da Embasa.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que moradores sentiram o forte odor, viram o saco plástico e ligaram para a Stelecom.

A perícia técnica da Polícia Civil chegou a abrir um dos sacos no local, mas não foi confirmado se a ossada pertencia a um homem ou a uma mulher.

Ainda de acordo com a nota da PM, a polícia foi acionada e fez o isolamento da área. Os ossos devem ser encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A remoção do material foi realizada por agentes da Delegacias Especializadas do Departamento de Homicídios (DHPP).

