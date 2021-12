Ossada humana é encontrada durante requalificação do Centro Histórico de Salvador

Trechos de trilho de bondes, resíduos de louças e até uma ossada humana são encontrados durante prospecção arqueológica realizada na Avenida Sete de Setembro, no Centro Histórico de Salvador. A ação antecede o início das obras requalificação da região e da Praça Castro Alves.

A prospecção teve início em fevereiro último com a realização da primeira etapa, entre Casa D'Itália (Campo Grande) e as Mercês. Agora, está em fase de conclusão da segunda parte do trabalho, entre as Mercês e o São Bento. A prospecção será finalizada no trecho entre São Bento e Praça Castro Alves.

"Encontramos também parte de estruturas, como uma argamassa vermelha, datada do século XVIII. Os trilhos são, com certeza, do século XIX", explica o arqueólogo e coordenador da pesquisa, Cláudio César Souza e Silva.

O especialista afirmou que a etapa inicial do trabalho tem a função apenas de pesquisa. Após essa fase, os quatro arqueólogos e dois técnicos da área envolvidos na operação iniciam a etapa de investigação das áreas em que foram encontrados os materiais históricos, quando a escavação será ampliada na localidade.

Os materiais são encaminhados ao Laboratório de Arqueologia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no Campus de Senhor do Bonfim.

