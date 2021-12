Ossada humana é encontrada dentro de lixeira em Nazaré

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta quarta-feira, 3, na Rua Cruzador Bahia, no bairro de Nazaré. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os restos mortais foram encontrados em uma caixa de papelão dentro de um container por um morador de rua.

De acordo com a delegada Marilene Lima, que coordenou a equipe do Serviço de Investigação do Departamento de Polícia Técnica (DPT), é possível que o material seja de estudo e que tenha sido descartado de maneira incorreta.

A remoção da ossada já foi realizada.

adblock ativo