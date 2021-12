OSID inscreve para programa de estágio médico em geriatria

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) inscrevem em oito vagas para o processo seletivo do Programa de Estágio Médico na Área de Geriatria e Gerontologia até o dia 5 de fevereiro. Para participar da seleção, os profissionais médicos deverão ter concluído a residência em Clínica Médica ou ter experiência comprovada na área de no mínimo um ano em instituição de ensino ou no Programa de Saúde da Família.

Com formação teórica e prática, o curso é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e tem duração de dois anos, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas somente de forma presencial, na coordenação do Centro Geriátrico da OSID, localizado na sede da instituição (Avenida Bonfim, 161, Largo de Roma), no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h. O edital está disponível no site e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 3310-1168 / 3310-1169.

