Osid ganham construção de novo centro cirúrgico

O Hospital Santo Antônio, mantido pelas Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid), deverá realizar mais de mil cirurgias anualmente. A marca será alcançada graças à construção da 11ª sala de cirurgia da unidade de saúde, que teve o evento de lançamento da pedra fundamental realizado nesta quarta-feira, 7, na sede das Osid, no bairro de Roma (Cidade Baixa).

A solenidade contou com a presença de profissionais, conselheiros, pacientes do hospital, religiosos das Obras Sociais de Irmã Dulce, além de integrantes do Rotary Internacional e Rotary Club da Bahia – responsáveis pela doação dos recursos necessários para a construção da nova ala.

A obra, que inclui construção e aquisição de equipamentos, terá investimento de R$ 1 milhão. O novo espaço será voltado para cirurgias de alta complexidade na área oncológica, proporcionando, assim, mais agilidade no tratamento de pacientes com câncer.

A sala vai servir, ainda, como reforço na redução da fila de espera por procedimentos cirúrgicos. Atualmente, cerca de 10 mil pessoas aguardam intervenções cirúrgicas nas mais diversas especialidades.

Segundo a gestora de saúde das Obras Sociais Irmã Dulce, Lucrécia Savernini, o lançamento da pedra fundamental traz esperança para pacientes que aguardam uma cirurgia, sobretudo as oncológicas, visto que os casos de câncer geralmente têm prioridade.

Sobrevida

“Na área do tratamento oncológico, quanto mais precoce o tratamento, maior a chance de cura. Então, o objetivo é aumentar a sobrevida dos pacientes, pois quanto mais eles realizarem as cirurgias, mais pessoas serão tratadas em seguida”, explicou a gestora Lucrécia Savernini.

Lucrécia ressaltou ainda que, entre os mil procedimentos cirúrgicos que deverão ser realizados na unidade das Osid por ano, estão incluídas intervenções que têm grande procura no hospital.

Especialidades

“Pela nossa experiência com a procura dos pacientes, sabemos que os procedimentos cirúrgicos nas áreas médicas de ginecologia, urologia, mastologia e trato intestinal são as que mais têm demanda”, completou.

Para o presidente do Rotary Club da Bahia, Eduardo Barbosa, a construção da sala de cirurgia é a realização de um sonho. De acordo com ele, toda a documentação necessária para a construção já está completa.

“O Rotary Club, junto com as Obras Sociais, está realizando um sonho de todos, que é a 11ª sala de cirurgia. Acreditamos no projeto, e todos nós estamos apoiando este espaço que é tão importante”, disse.

*Estagiário sob orientação do editor-coordenador Luiz Lasserre

