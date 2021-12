Osid e Arena firmam parceria para celebrar canonização de Irmã Dulce

A Arena Fonte Nova sediará, no dia 20 de outubro, a missa festiva para celebrar a canonização de Irmã Dulce, conforme termo de parceria para a concessão do uso do estádio assinado, nesta sexta-feira, 19, pela superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Pontes, e o presidente da Arena, Dênio Cidreira.

Segundo Cidreira, o intuito, em 2019, é que o número dos projetos aumente gradativamente. “Nós já éramos abençoados por Irmã Dulce, agora seremos abençoados por Santa Dulce dos Pobres”, afirmou Dênio Cidreira.

A cerimônia oficial de canonização ocorrerá no dia 13 de outubro, às 10h, no Vaticano, sete dias antes do evento que acontecerá em Salvador.

A expectativa é que a celebração na capital baiana reúna mais de 50 mil pessoas, por sua centralidade e acessibilidade, conforme pontuou Maria Rita.

“O local escolhido não poderia ser melhor, porque é um espaço já conhecido e que oferece segurança e conforto. Além disso, há a possibilidade de que todos possam vir e apreciar a missa e o espetáculo que a antecede, o qual as crianças vêm preparando antes mesmo do anúncio da canonização”, destacou a superintendente da Osid.

Segundo divulgado na coletiva, 500 alunos do Centro Educacional Santo Antônio encenarão a peça “O Império do Amor”, que relata o exemplo de vida de Irmã Dulce. “Ela foi uma pessoa totalmente voltada para os outros, sendo uma mão que ajuda, unindo e motivando pessoas”, disse o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Impulso para economia

Com a notícia da canonização, a procura por pacotes de viagem para Roma, em outubro, aumentou significativamente. Em relação ao ano passado, por exemplo, a Happy Tour teve um aumento de procura de 80%. Este ano, 120 pessoas já confirmaram a viagem.

“Houve grande procura nas agências de viagens. Hoje, temos cerca de dez agências realizando esse pacote da canonização. Alguns procuram somente o pacote para Roma, com passagem em Lisboa. Outros procuram pacotes customizados, com destino a outros locais da Europa. O importante é que as pessoas pesquisem pacotes mais adequados ao tempo disponível e melhor preço”, diz Ângela.

Segundo a gerente-geral da agência Turismar, Fátima Eirado, há diversos pacotes. Somente para Roma, com translado e tour pela cidade, o preço fica cerca de R$ 3.150 por pessoa, para sete dias e seis noites.

